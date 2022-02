OVEST VICENTINO – Sospeso il bar della mega rissa, tre fogli di via

Nel pomeriggio di ieri (8 febbraio), i carabinieri della Stazione di Arzignano hanno dato esecuzione a tre fogli di via obbligatori della durata di tre anni dal Comune di Montorso Vicentino, nonché al decreto di sospensione della autorizzazione per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni di un noto locale del centro.

I provvedimenti richiesti dalla Stazione Carabinieri di Arzignano alla Questura di Vicenza, scaturiscono a seguito dei fatti accaduti nella serata del 7 settembre 2021, in Montorso Vicentino dove, per futili motivi, si verificava sulla pubblica piazza una rissa tra dei giovani avventori di un noto locale di ristorazione.

La notizia della rissa del 7 setttembre

Nella serata di martedì 7 settembre, i Carabinieri di Arzignano sono intervenuti a Montorso per denunciare otto persone, di età compresa tra i 25 e i 54 anni, per rissa.

La lite è scoppiata intorno alle 22, quando due ragazzi, di 25 e 28 anni, hanno iniziato a litigare in piazza per futili motivi. La situazione è degenerata in fretta, causando l’intervento dei rispettivi familiari e di alcuni conoscenti presenti sul posto. Si è quindi scatenata una rissa, esauritasi in pochi minuti; i militari hanno quindi individuato i coinvolti e li hanno deferiti all’Autorità Giudiziaria.

A seguito della rissa la Stazione Carabinieri di Arzignano richiedeva e otteneva dalla Questura Vicenza l’emissione dei provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti coinvolti.

E’ stata anche disposta anche la sospensione immediata della autorizzazione per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 10 giorni del locale poiché a seguito degli accertamenti svolti dai militari dell’Arma lo stesso esercizio è risultato essere abitualmente frequentato da soggetti ritenuti in grado di creare un grave pregiudizio all’ordine e alla sicurezza pubblica. Si è verificato inoltre anche il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del covid-19. Elementi che portavano alla emissione di detti provvedimenti da parte della Questura di Vincenza che venivano immediatamente notificati ed eseguiti dai militari della Stazione Carabinieri di Arzignano.