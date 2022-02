OVEST VICENTINO – Sgomberato accampamento abusivo vicino al Guà

In seguito alla segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale sulla presenza di roulotte in una zona di campagna attigua all’argine del torrente Guà, al confine con i comuni di Montebello e Zermeghedo, gli operatori della Polizia Locale sono intervenuti per verifiche.

Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno constatato l’effettiva occupazione non autorizzata dell’area con roulotte e camper da parte di persone senza fissa dimora, che avevano anche costruito una sorta di baracca con legno e teli, e la presenza di rifiuti di vario genere sparsi a terra.

Il Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, ha pertanto emesso un’ordinanza di sgombero immediato dell’area, dando disposizione alla Polizia Locale di darne esecuzione. L’ordine di sgombero è stato ottemperato dai soggetti, che hanno lasciato l’area, non prima di aver rimosso la baracca abusiva e di aver ripulito perfettamente la zona.