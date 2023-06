OVEST VICENTINO – Minacce col coltello durante la lite, due denunciati

Due denunce per il medesimo reato. I militari della Compagnia carabinieri di Valdagno, nel corso delle giornate del 31 maggio e del 1 giugno, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati nell’ambito della valle dell’Agno. In tale contesto sono state svolti 73 controlli a mezzi e persone individuando tre soggetti d’interesse operativo per i quali sarà valutata la possibilità di avanzare proposte di misure di prevenzione.

Nel frangente delle operazioni sono stati inoltre denunciati alla competente Autorità Giudiziaria berica, due persone rispettivamente per minaccia, aggravata dall’uso di un coltello, e per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il primo episodio, verificatosi a Creazzo giovedì, ha coinvolto un 20enne di Altavilla che, brandendo un coltello nella pubblica, via ha minacciato un coetaneo per dissidi privati.

Nel secondo episodio i militari della Tenenza di Montecchio hanno denunciato una donna che nel corso di un litigio ha cercato di colpire con un coltello un conoscente per motivi personali.

In entrambi i casi gli autori delle condotte sono stati identificati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria che ne valuterà le condotte.