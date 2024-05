OVEST VICENTINO – Fratelli indiani ubriachi devastano quattro camper

Pochi minuti dopo la mezzanotte tra lunedì 27 e martedì 28 maggio 2024, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno ha ricevuto una segnalazione riguardante il danneggiamento di quattro camper parcheggiati nell’area di sosta adiacente al parco pubblico “La Favorita” di Valdagno. Immediatamente, due pattuglie dell’Aliquota Radiomobile, supportate da un equipaggio della Stazione di Montebello Vicentino, sono state inviate sul posto.

All’arrivo, i militari hanno trovato due fratelli di nazionalità indiana, di 33 e 36 anni, residenti in città e in evidente stato di ebbrezza, intenti a forzare i portelloni posteriori dei camper, danneggiandone le suppellettili interne e sparpagliandole nell’area di sosta. I cristalli anteriori e i finestrini laterali erano stati mandati in frantumi, trasformando l’area in uno scenario simile a una discarica a cielo aperto.

Grazie all’intervento tempestivo dei militari, i due uomini sono stati bloccati, evitando ulteriori danni anche alle altre autovetture parcheggiate. Dopo essere stati condotti in caserma e completate le formalità di rito, i due stranieri sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza e denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso di veicoli in sosta esposti alla pubblica fede.