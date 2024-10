Opere pubbliche, nel 2025 15.5 milioni di euro per nuovi interventi e manutenzioni straordinarie

È un piano triennale delle opere pubbliche dal valore di 50 milioni di euro, di cui 30 a mutuo e il resto da contributi, trasferimenti e alienazioni, quello approvato ieri dalla giunta per il periodo 2025-2027. Nel dettaglio, sono previsti 29.476.354 euro per il 2025, 7.900.000 euro per il 2026 e 12.650.000 euro per il 2027.Significativo l’investimento nel 2025 per le manutenzioni straordinarie (5.250.000 euro) e per le nuove opere (10.250.000 euro) con un ammontare totale di 15.500.000 euro, che permette di definire il disegno dei lavori pubblici dell’amministrazione Possamai per il prossimo anno.«Nel piano triennale delle opere pubbliche, varato dalla giunta per la successiva approvazione da parte del consiglio comunale, mettiamo nel 2025 circa 15 milioni di euro finanziati a mutuo, nei quali sono compresi anche quelli non accesi negli anni passati. Di questi, 7,5 milioni vengono destinati alla nuova Bertoliana all’ex scuola Giuriolo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Entro fine novembre avremo infatti lo studio delle alternative progettuali, che ci darà anche un’indicazione precisa dei tempi e costi degli stralci funzionali. Prevediamo 7,5 milioni di euro per il primo stralcio che sarà anche destinato alla realizzazione del nuovo magazzino dei libri al fine di liberare i depositi di Palazzo San Giacomo. Il secondo stralcio è invece previsto nel piano del 2027».Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, nel 2025 si impegnano 2.100.000 euro per strade, ponti, marciapiedi, ciclabili e illuminazione pubblica e abbattimento delle barriere architettoniche; 2.950.000 euro per edifici pubblici, scuole, palestre, impianti sportivi, musei, teatri, chiese di proprietà comunale; 200.000 euro per parchi e giardini.Sul fronte delle nuove opere 1.950.000 saranno destinati alle infrastrutture, con ponti, piazze, marciapiedi, ciclabili e interventi per la gestione della Ztl; 7.500.000 euro al primo stralcio funzionale della nuova Biblioteca Bertoliana; 350.000 euro alle infrastrutture della rete di acque bianche; 150.000 per nuove opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche e 300.000 euro al progetto partecipativo.«Investiamo su alcuni capitoli fondamentali per lo sviluppo della città – precisa l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Molto importante l’attenzione alle opere di sicurezza idraulica che interessano la rete di acque bianche: vista la frequenza delle forti piogge che colpiscono il nostro territorio, investiamo 350.000 euro nell’estensione del telecontrollo dei 38 impianti di sollevamento, che permettono di avere informazioni in tempo reale sul funzionamento delle pompe, centralizzandone la gestione. Interveniamo anche per far fronte alle evidenti criticità sullo stato di conservazione degli immobili comunali – da sedi istituzionali e uffici alle ex circoscrizioni fino a musei, biblioteche, scuole e impianti sportivi – con 1.300.000 euro, dei quali 900.000 euro in più rispetto all’anno scorso».Nel piano delle opere pubbliche non manca l’attenzione per scuole, barriere architettoniche e gestione della Ztl, come sottolinea Spiller: «450.000 euro, 200.000 in più rispetto all’anno scorso, vanno al finanziamento esclusivo delle opere di manutenzione straordinaria nelle scuole, ai quali si aggiungono gli ulteriori lavori di messa in sicurezza e quelli derivanti dal reperimento di risorse esterne. Ci sono anche 350.000 euro di investimenti esclusivi dedicati al Peba, con un incremento di 50.000 euro rispetto a quanto accantonato storicamente negli anni passati, che si affiancano agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche già compresi nelle opere di manutenzione straordinaria o nelle nuove costruzioni. 400.000 andranno per l’installazione di telecamere nei varchi di uscita dall’attuale Ztl per automatizzare i controlli, già svolti dalla polizia locale, e favorire quindi la riduzione dei mezzi circolanti in centro storico con conseguenze positive sulla fruibilità pedonale e sull’ambiente».