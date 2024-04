Operazione Alto Impatto a Montecchio: raffica di controlli

Proseguono nella provincia di Vicenza le Operazioni interforze ad Alto Impatto, concordate in specifiche riunioni presiedute dal Prefetto di Vicenza e poi attuate con la partecipazione di tutte le Forze di Polizia, sotto il coordinamento tecnico-operativo del Questore.

Nel pomeriggio di martedì 16 aprile, è stato condotto un imponente servizio operativo con l’obiettivo di garantire maggiori livelli di sicurezza nelle aree considerate a rischio. In particolare, la città di Montecchio Maggiore è stata oggetto di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, come furti in abitazione e presso attività commerciali, nonché allo contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica della regolarità degli esercizi pubblici, in particolare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Durante l’operazione, sono stati istituiti posti di controllo in diversi punti strategici della città e delle zone limitrofe, con particolare attenzione alle principali vie di fuga utilizzate dopo la commissione di reati predatori. Inoltre, sono stati controllati anche alcuni obiettivi segnalati dal Sindaco di Montecchio Maggiore, grazie alla collaborazione con la Polizia Locale.

L’operazione ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale Montecchio Maggiore, coordinati per garantire un efficace presidio del territorio. Complessivamente, sono stati impiegati 32 operatori specializzati, appartenenti ai vari uffici e comandi sopra indicati.

Durante i controlli, sono state identificate 162 persone, di cui 62 stranieri, tra cui 37 con precedenti penali e/o di polizia. Sono stati inoltre controllati 43 veicoli e verificati 6 esercizi commerciali/bar/sale scommesse.

Ulteriori accertamenti sono attualmente in corso da parte degli uffici specialistici delle varie Forze intervenute per approfondimenti di settore.

L’operazione, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, testimonia la sinergia tra tutte le forze dell’ordine nell’assicurare la sicurezza dei cittadini e rafforzare la percezione di sicurezza sul territorio.