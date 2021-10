Omicidio Noventa – La famiglia di Pellizzari vuole contribuire per i funerali di Rita

A quasi un mese dal delitto vi è una data per i funerali di Rita Amenze, freddata davanti ad un’azienda di Noventa Vicentina. Si terranno venerdì 22 ottobre a San Pancrazio di Barbarano. In zona si è tenuta una raccolta fondi promossa dal Comune di Villaga che è già arrivata a qualche migliaio di euro in favore dei tre figli della donna in Nigeria.

Il Comune ma anche i parenti dell’assassino contribuiranno alle spese del funerale. Intanto l’ex marito indagato per l’assassinio non parla con i magistrati, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto. Secondo indiscrezioni la famiglia di Rita non avrebbe accettato questa offerta di aiuto.