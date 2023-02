Due interventi di Viacqua, si segnalano possibili disagi

Altri due interventi coinvolgeranno questa settimana la rete acquedottistica dell’est vicentino e i tecnici di Viacqua. Si parte oggi, mercoledì 22 febbraio, con un intervento lungo la Strada Regionale 11 in comune di Torri di Quartesolo per l’interconnessione tra un tratto di condotta e il nuovo blocco di valvole per la regolazione di flussi e pressioni posato nei pressi dell’incrocio con Via delle Casone. I disagi riguardano la viabilità a causa di un restringimento della carreggiata approntato per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza.

Nel pomeriggio di venerdì, invece, ci si sposta nel territorio del Comune di Albettone dove Viacqua andrà realizzare un cavallotto sulla condotta di adduzione idrica in località Ponte Botti. L’intervento, necessario per permettere il prosieguo dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio con la strada provinciale SP247 Riviera Berica, richiederà un’interruzione della fornitura idrica che sarà limitata ad un massimo di 4 ore. I principali disagi coinvolgeranno le utenze della parte bassa di Albettone (circa 296 utenze), mentre nella parte alta del territorio comunale la fornitura sarà garantita dai serbatoi che servono la rete locale.

Viacqua ricorda di non programmare l’utilizzo di elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrici per l’intera durata dell’intervento. Una volta ripresa la fornitura idrica si potrebbe notare qualche impurità uscire dai rubinetti o acqua di colore lattiginoso. Si tratta di fenomeni normali dovuti al cambio di pressione interna alle tubature e che si risolvono in pochi minuti lasciando scorrere l’acqua. In caso di urgenza rimane sempre a disposizione il Pronto Intervento di Viacqua, attivo h24, che risponde al numero verde 800 99 15 22.