Trissino: intervento al serbatoio di Via S. Nicolò 

È previsto per la mattinata di mercoledì 31 gennaio l’intervento programmato da Viacqua per l’ammodernamento delle apparecchiature idrauliche a servizio del serbatoio di Via San Nicolò.

Per consentire la corretta esecuzione delle operazioni, dalle ore 8.00 alle 14.00 sarà interrotta la fornitura idrica nelle vie servite.

Nello specifico saranno coinvolte un totale di circa 400 utenze tra le vie 3 Colli, San Nicolò, Panisacco, 4 Novembre, San Andrea, Piana Cattiva di Mezzo, Delle Bastie, Frighi, Vallorcola, dei Paiari, Moraretti, Farnie, Fondovalle, Marchini e Contrada Lora.

Viacqua ricorda di non programma il funzionamento di elettrodomestici quali lavatrici ed elettrodomestici per l’intera durata dell’intervento. Una volta riattivata la fornitura idrica, potrebbero verificarsi fuoriuscite di acqua torbida o di colore lattiginoso dai rubinetti, condizione che può essere risolta lasciando scorrere l’acqua per qualche secondo.

Per ulteriori informazioni rimane a disposizione degli utenti il Servizio Clienti di Viacqua al numero verde 800 154242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).

In caso di guasti, invece, è operativo h24 il Pronto Intervento al numero verde 800 991522.