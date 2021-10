Occupano un piazzale abusivamente: sgomberato accampamento nomadi (FOTO)

Nella mattinata di sabato 23 ottobre è stato sgomberato un accampamento di nomadi di etnia Sinti composta da una decina di mezzi tra camper e roulotte in via del Capitello nella zona Industriale di Lovara a Montecchio Maggiore, in un piazzale spesso soggetto a questo tipo di fenomeno.

I nomadi pretendevano di restare almeno per tutto il fine settimana e avevano già occupato lo spazio circostante con tavoli, sedie, panni stesi e arredi vari. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale dei Castelli insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Montecchio che, dopo aver identificato i presenti, hanno comminato sanzioni per bivacco (“uso improprio della sede stradale utilizzandola come luogo di dimora”) per un totale di 2.800 euro.