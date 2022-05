Occhio alle truffe: incontri con i carabinieri a Noventa e Caldogno

NOVENTA

Proseguono gli incontri rivolti ai pensionati e in generale al mondo della terza età organizzati da Amministrazione comunale in collaborazione con Confartigianato.

Martedì 10 maggio alle ore 16.00, presso il teatro Modernissimo, si tratterà il tema della sicurezza e soprattutto come evitare le truffe (specie quelle del “porta a porta”, le telefonate commerciali o altre forme furbesche per estorcere soldi).

All’appuntamento, rivolto in modo speciale a tutti i soci dell’Università Adulti e all’Associazione ANTEAS Quadrifoglio, ma aperto a tutta la cittadinanza, sarà presente come relatore il Comandante della Stazione Carabinieri di Noventa Luogotenente Davide Agnello. (sotto la locandina)

CALDOGNO

Domani pomeriggio alle 16:30 a Caldogno in piazza Bruno Viola nel sala Ex Enal avrà luogo una conferenza sul tema “Occhio alle truffe e ai furti” tenuta dal Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Dueville, Tenente Federico Seracini.

L’Ufficiale ha 41 anni, di cui diciassette trascorsi nelle forze armate, una laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata e un Master di II° livello in Geopolitica della Sicurezza.

L’incontro, della durata di un’ora, è organizzato dall’associazione “Bella Età” e patrocinato dal Comune di Caldogno, l’ingresso gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza.

LOCANDINA NOVENTA