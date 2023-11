Noventa – Va fuori strada con l’auto: 42enne rimane incastrata (foto)

(nella foto sopra: tre fotogrammi ricavati dalle immagini di videosorveglianza con l’auto che sbanda)

Incidente stamane alle 11.30 in via Collegio Armeno a Noventa Vicentina. Una donna di 42 anni, di origine cecoslovacca (A.S) residente ad Orgiano ha perso il controllo della propria auto (una Seat Ibiza) ed è uscita fuori strada finendo cappottata su un canale di scolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna rimasta incastrata nell’abitacolo e l’hanno consegnata ai sanitari del Suem 118. La 42enne è stata estratta dall’auto e portata all’ospedale di Noventa e successivamente al San Bortolo di Vicenza con diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comandante Paolo Sartori, della Polizia Locale Basso Vicentino.