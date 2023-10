NOVENTA – TUTTO PRONTO PER LA FIERA AUTUNNALE: MOLTISSIMI APPUNTAMENTI NEL WEEKEND (il programma)

Torna a Noventa Vicentina con la 36^ MOSTRA PRODOTTI AGROALIMENTARI AUTUNNALI DELL’AREA BERICA di DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 la tradizionale e più importante manifestazione dell’anno. L’evento, che ha forte richiamo su tutto il nostro territorio, anche ben oltre i confini provinciali, offre l’opportunità alle categorie agricole e artigianali locali di dare spazio agli associati per l’esposizione e la vendita delle loro migliori produzioni. Una testimonianza della ricca varietà della nostra terra e delle nostre aziende.

L’evento, patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza, è frutto di una straordinaria collaborazione dell’associazionismo locale e di molti volontari che ogni anno si adoperano per poter garantire un programma ricco e coinvolgente. Si tratta, per citare i principali attori, delle seguenti realtà:

· ASSOCIAZIONI COLDIRETTI, CAMPAGNA AMICA, CONFAGRICOLTURA, CIA

· ASSOCIAZIONE BRESADOLA

· GRUPPO TRATTORISTI

· ASSOCIAZIONI CONFCOMMERCIO E CONFARTIGIANATO

· PRO LOCO E RADIO MUSIC FREE

· GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE ANA E CARABINIERI IN CONGEDO.

L’inaugurazione della manifestazione è in programma alle ore 10.00 di domenica 8 ottobre in Piazza IV Novembre alla presenza dei Sindaci del territorio, delle autorità istituzionali nazionali, regionali, provinciali, nonché delle rappresentanze associative e dell’imprenditoria. Seguirà una visita ai numerosi stand dei prodotti autunnali, artigianali e all’esposizione dei trattori d’epoca, dei macchinari per la lavorazione agroalimentare. Per questa edizione la mostra dei trattori d’epoca sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di seminatrici e macchine a vapore.

Gli appuntamenti che anticiperanno la fiera prevedono venerdì 6 ottobre 2023 alle 20.30, presso il Teatro Modernissimo, il convegno promosso dall’Ass. Coldiretti Vicenza e Campagna Amica Vicenza dal titolo “La filiera del buon gusto”. Seguiranno sabato 7 ottobre: alle ore 16,00 la catalogazione dei funghi tenuta dall’Associazione Micologica “Bresadola” sezione di Sossano e alle ore 17,30 l’inaugurazione presso la Sala esposizioni di Villa Barbarigo della mostra d’arte “L’ora blu” di Marcello Zanin e Irina Zalivina. Per concludere sempre sabato, presso il Cinema Famiglia, si terrà lo spettacolo teatrale curato dal Gruppo volontari della Parrocchia intitolato “La Locandiera” di C. Goldoni con la Compagnia Teatrale “Prototeatro”.

Durante la manifestazione della domenica sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco e la pesca di beneficenza del Gruppo Parrocchiale in Via Martiri. Sempre domenica alle ore 14,00 si svolgerà il mercatino dei bimbi con scambio di libri e giochi in Via Umberto Masotto, iniziativa promossa dall’ASCOM.

Nel pomeriggio alle ore 15,00 si terrà in Sala Paradiso di Villa Barbarigo il convegno “Perdite di reddito in agricoltura da eventi atmosferici avversi, capiamo quali strumenti adottare” organizzato da Coldiretti Vicenza e Condifesa Treviso-Vicenza-Belluno.

Per tutta la giornata sarà presente in piazza l’intrattenimento musicale di Radio Music Free.

Per l’occasione anche Villa Barbarigo sarà aperta al pubblico per opportune visite che consentiranno di ammirare gli interni affrescati e tutto lo splendore del palazzo municipale.

Un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor che con il loro fondamentale appoggio hanno sostenuto l’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina nell’organizzazione della manifestazione. In particolare il plauso viene rivolto a:

1. BCC VICENTINO – main sponsor

2. KOMATSU ITALIA – top sponsor

3. STAFF INTERNATIONAL – top sponsor

4. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO – gold sponsor

5. MOBILFER – gold sponsor

6. TREVI BENNE – gold sponsor

7. IPAG – bronze sponsor

8. VECA – bronze sponsor.

36^ MOSTRA PRODOTTI AGROALIMENTARI AUTUNNALI DELL’AREA BERICA

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 – PROGRAMMA

Venerdì 6 ottobre 2023

Ore 20,30 Teatro Modernissimo

Convegno di apertura della manifestazione promosso dall’Ass Coldiretti Vicenza e Campagna Amica Vicenza dal titolo “La filiera del buon gusto”.

Sabato 7 Ottobre 2023 Ore 16:00 – Portici di piazza IV Novembre Catalogazione dei funghi A cura dell’”Ass. Micologica Bresadola” sez. di Sossano

Ore 17,30 – Inaugurazione mostra d’arte “L’ora blu” di Marcello Zanin e Irina Zalivina (aperta nei fine settimana fino al 22 ottobre)

Ore 20,45 – Cinema Famiglia – Spettacolo teatrale “La Locandiera” di C. Goldoni con la Compagnia Teatrale “Prototeatro” – Iniziativa patrocinata dal Comune

Domenica 8 ottobre 2023

Mostra mercato dei prodotti agricoli del territorio, della pianura vicentina, dei Colli Berici ed Euganei con bancarelle di prodotti tipici e di artigianato locale, esposizione di attrezzi agricoli e della lavorazione e trasformazione agroalimentare.

La manifestazione si terrà nell’arco dell’intera giornata dalle ore 8,00 alle ore 19,00

Ore 10,00 Inaugurazione della Mostra

alla presenza delle autorità politiche, istituzionali e associative

Ore 12,00 Apertura dello stand gastronomico della Pro Loco

presso Tensostruttura Via Martiri con prodotti tipici stagionali (aperto anche per cena)

Ore 14:00 Mercatino scambio libri e giochi in Via “U. Masotto”

Libero scambio di giochi e libri promosso da Associazione ASCOM Noventa Vicentina – riservato ai ragazzi delle scuole dell’obbligo accompagnati dai loro genitori (iscrizioni presso ASCOM mail: mercatinobambinizucca@gmail.com)

Ore 15:00 Sala Paradiso di Villa Barbarigo

Convegno “Perdite di reddito in agricoltura da eventi atmosferici avversi, capiamo quali strumenti adottare” organizzato da Coldiretti Vicenza e Condifesa Treviso Vicenza Belluno

Durante tutta la giornata:

· Mostra di trattori e attrezzi agricoli d’epoca lungo Via Palladio e Marconi

· Negozi aperti

· Pesca di beneficienza in Via dei Martiri

· Possibilità di visitare Villa Barbarigo e la mostra d’arte in sala in esposizioni del piano terra (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30)