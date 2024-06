VICENZA – Il 21 giugno ‘MyDay’, Giornata internazionale della Musica e dello Yoga. Il programma

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si celebra la Festa della Musica, iniziativa ideata nel 1982 dal Ministero della Cultura francese, diventata una giornata internazionale in cui si organizzano iniziative musicali in vari luoghi.

Per l’occasione il Comune di Vicenza ha deciso di proporre una serie di iniziative gratuite che daranno vita ad un’edizione della festa in città completamente rinnovata grazie anche al connubio con la Giornata internazionale dello Yoga che ricorre nella stessa giornata.

Tutti gli eventi musicali saranno ad ingresso libero organizzati nelle piazze e nei musei del centro storico con una curiosa novità che coinvolgerà anche i quartieri.

Il magic bus itinerante “MyDay” seguirà un itinerario speciale e costruito appositamente per i quartieri di Vicenza. In collaborazione con l’Associazione Musicamorfosi, il bus ospiterà la Rusty Band, street ensemble di ottoni, che si esibirà dalle 11.30 alle 13.30e dalle 17.30 alle 21 secondo un itienerario prestabilito.

Il mezzo di trasporto utilizzato sarà il PeriMetrò che svolge un servizio a chiamata per Svt che per l’occasione avrà una grafica dedicata.

L’iniziativa è stata presentata oggi nel cortile di Palazzo Cordellina dall’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin, dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio, dall’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai e dal vicepresidente associazione Yoga ChakraGianmaria Bresolin. Erano presenti gli organizzatori dei vari eventi.

«La Giornata internazionale della Musica, che si celebra ogni anno il 21 giugno, a Vicenza quest’anno avrà una nuova veste e come tema la “banda” a cui sarà legata la vera novità della giornata – dichaira l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin –: un magic bus itinerante in centro storico e nei quartieri condurrà una band che scenderà dal mezzo e si esibirà per una decina di minuti in luoghi differenti portando un’esplosione di energia e vitalità. Si tratta di una proposta che prosegue l’intento dell’amministrazione di coinvolgere sempre più i quartieri come già sta facendo la Nuova orchestra Pedrollo che si sta esibendo con un organico di 12 persone. Il programma è molto fitto e coinvoge molti operatori culturali della città che si sono messi a disposizione per quello che sarà auna grande festa per tutti».

«Con un programma come questo possiamo dire che il 21 giugno sarà una giornata dedicata alla salute e al benessere, offrendo musica, in città e nei quartieri, aggregazione e sport di qualità – è intervenuto l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra differenti assessorati con l’obiettivo di creare una comunità sempre più coesa e viva. Nel programma della Giornata internazionale della Musica rientra anche il Lumen Festival, una proposta che anima da tempo Vicenza in occasione di questa ricorrenza. Un festival che dura più giorni richiamando persone da tutto il Veneto, portando in città nomi noti del panorama musicale italiano, nel caso di venerdì come Venerus e Sibode DJ. Lumen è uno di quei festival estivi riuniti nel brand Vicenza città dei Festival che da anni ingaggiano grandi musicisti con un ottimo riscontro da parte del pubblico: il solo il Lumen nel 2023 ha registrato più di 20 mila presenze».

«La Giornata della Musica coincide con la gioranta dello Yoga – ha sottlineato l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio – per questo abbiamo voluto crerare un unico grande evento che coinvolgerà tanti professionisti della musica e dello sport. Per le attività legate allo Yoga abbimo messo a disposizione Parco Querini dove nei due palchi si alterneranno da mattina a sera insegnanti di differenti discipline. Tutti gl ieventi sono a partecipazione libera».

La giornata si apre alle 8 al Tempio di San Lorenzo con un concerto dal titolo “Arte organistica con Mousiké“. Musiche di C. Franck, M. E. Bossi e J. Brahms. All’organo Elizaveta Efremova e Wakana Marlene Tanaka.

Dalle 9 alle 12 al Conservatorio di Musica A. Pedrollo i ragazzi tra i 7 e i 12 anni potranno partecipare al Laboratorio di Sound design e Musica Elettronica. Iscrizioni fino a mercoledì 19 giugno scrivendo a produzione@consvi.it

Nel cortile di Palazzo Trissino alle 11 la Nuova Orchestra Pedrollo propone “Note del tardo romanticismo risuonano dal Comune di Vicenza!”.

“Arte organistica con Mousiké“ ritorna alle 12 al Tempio di Santa Corona dove verranno eseguite musiche di J.B. D’Agincour, J. Bach, F. Provesi, V. A. Petrali. All’organo Ruben de Biasi e Mattia Casu.

In piazza dei Signori, nel loggiato inferiore della Basilica palladiana, alle 12.30 il Coro di voci bianche ‘I piccoli cantori del Pedrollo’ e la Classe di Musica Elettronica, coordinati da Ezio Spinoccia e Davide Tiso, eseguiranno una Performance di Live Electronics e Proiezioni Sonore.

Alle 16 al Giardino del Teatro Olimpico verrà proposto un Concerto a sorpresa in collaborazione con il Conservatorio”A. Pedrollo” che sarà protragonista del concerto delle 17 nel Cortile di Palazzo Cordellina dove si esibirà Big Band con il seguente programma: Upper Manhattan Medical Group (Billy Strayhorn arr. Kenny Wheeler), Andantino (Giorgio Gaslini, arr. Rossano Emili), Children Of The Niight (Wayne Shorter, arr. Giuliano Dal Bosco), Radici (Giacomo Baronchelli), On a Clear Day (Burton Lane e Alan Jay Lerner, arr. Rossano Emili), Throughout (Bill Frisell, arr. Rossano Emili), Little Rootie Tootie (Thelonious Monk, arr. Rossano Emili), Dear Lord (John Coltrane, arr: Rossano Emili), Night and Day (Cole Porter, arr. Mattia Pellegrino) e Pippo non lo sa (Gorni Kramer, arr. Rossano Emili).

Esecutori saranno Luca Brentegani, Lorenzo Cucco, Kim YangXue, Riccardo Fachinat, ance; Samuele Romano, Giacomo Casagrande, tromba; Marco Cecconi, Riccardo De Cia, trombone; Luca Raggiotto, chitarra; Mattia Pellegrino, Giuliano Dal Bosco contrabbasso; Damiano Ianese, Giacomo Baronchelli, batteria. Direzione: Rossano Emili.

In Basilica Palladiana, nel salone, alle 18.30 si potrà ascoltare Alan Bedin in T&nCò …suonando Luigi Tenco e i suoi contemporaneicon Alan Bedin (voce), Marco Ponchiroli (pianoforte), Gigi Sella (sax soprano, clarinetto, flauti).

In serata alle 20 al Chiostro del Conservatorio arriva il Pedrollo jazz festival con il concerto della Pedrollo Jazz Ensemble: Emiliano Bez alla chitarra, Giuliano Dal Bosco al contrabbasso, Giacomo Baronchelli alla batteria, Michele Milani, voce.

Seguirà alle 20.45 il Teik Chu Quartet con Giovanni Fochesato al sassofono tenore, Lorenzo De Luca al sassofono, Marco Soldà e Filippo Mampreso alla batteria.

La giornata si chiuderà sotto le mura di viale Mazzini con il Lumen Festival (dal 19 al 24 giugno). Il 21 giugno dalle 18 spazio alla scena Ballroom veneta in collaborazione con Vicenza Pride e alle 19.30 talk e stand-up comedy con Sofia Gottardi. Fino alle 23.45 si alterneranno nel palco principale le band Venerus, Irbis e The Cosmic Gospel (Underdog Music Contest) e a seguire fino all’una afterparty con Sibode DJ e YEP! Party. L’evento prevede un piccolo contributo per l’ingresso nell’area del festival, un evento ormai consolidato che si svolge sempre in concomitanza con la Giornata della musica. Informazioni: https://www.lumenfestival.com/

Nell’occasione della Festa della Musica la Biblioteca civica Bertoliana ha predisposto un percorso di lettura sulla storia Jazz, scaricabile dal sito: www.bibliotecabertoliana.it/file/4604-jazz.pdf

Tutti i libri sono presenti nella Rete Biblioteche Vicentine: rbv.biblioteche.it/biblioteche-della-citta-di-vicenza/mappa-delle-biblioteche-della-citta-di-vicenza/

Vetrine espositive con libri e documenti musicali sono allestite in tutte le sedi della Bertoliana.

Il fitto programma della Giornata mondiale dello Yoga si svolgerà a Parco Querini nei due palchi allestiti verso la chiesa di Arceli e verso Porta Papa.

Al Palco di Porta Araceli si inizierà alle 9.30 con Yoga Suksma, Benessere per le articolazioni con Carlo Donini, Dharmayogakaruna. Alle 10.30 Yoga e Qi Gong con Sabrina Scarfó e Andrea Urbani di BeWell

Seguiranno alle ⁠11.30 Taiji con Jack Cornell di L’Armonia in Movimento, alle ⁠16.30 Equilibrio dei 5 elementi con Romina Giuriato di Dharmayogakaruna, alle ⁠17.30 Yoga della gentilezza con Raffaella di Yoga Chakra. Infine alle 18.30 pratica conclusiva con Gianmaria Bresolin, Carlo Donini e Yasmine e alle 19.30 Danza e musica con Rosella Fanelli (Tappeto Volante, Takitedha, Conservatorio Vicenza).

Al Palco Porta Papa le attività si apriranno alle 9.30 con Sabrina Scarfó di BeWell e Surya namaskara, Il Saluto al Sole.

Alle ⁠10.30 è in programma In dolce armonia, yoga con la sedia insieme a Gianmaria Bresolin di Yoga Chakra che alle 16 proporrà Il respiro nel corpo. Infine alle 17 Hatha Yoga Flow con Silvia Mariossi di Shri Yoga.

Tutte le attività sono ad ingresso grautito. Si suggerisce di portare un tappettino yoga. La manifestazione si concluderà alle 20.30 circa.

