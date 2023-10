NOVENTA – Nuovo medico di base per la Medicina di Gruppo

Con lettera ufficiale a firma della Direzione dell’Ulss 8 Berica protocollata in data 19 ottobre 2023 (n. 0105519/23), viene comunicato che a partire dal 1° dicembre entrerà in servizio come medico di base il dott. Lorenzo Cenci che presterà servizio presso la sede ambulatoriale di Via Borgo Brusà 18/2 a Pojana Maggiore per 4 giorni a settimana.

Contestualmente il dott. Lorenzo Cenci, sempre dal 1° dicembre, per 1 giorno a settimana, presterà servizio anche presso la Medicina di Gruppo di Noventa Vicentina coordinandosi con i colleghi medici dott. Andrea Losi, dott. Andrea Delfino, dott.ssa Clotilde Meola e dott.ssa Patrizia Veronese. Ricordiamo che la Medicina di Gruppo è situata negli ambulatori di Via Fontana n. 60 a Noventa Vicentina. Questo è un ulteriore importante passaggio che rafforza una progettualità di medicina del territorio che dovrà sempre più dare risposte all’utenza dell’intero nostro ambito. Una modalità di collaborazione tra sanitari che si sta dimostrando attrattiva per i professionisti, e che va nella direzione di coprire una carenza di medici di base ancora evidente in molti Comuni.

Comunichiamo qui giorni e orari di servizio ambulatoriale del dott. Lorenzo Cenci sia nella sede di Pojana che in quella di Noventa.

Ambulatorio di Via Borgo Brusà 18/2 di Pojana Maggiore – Tel. 3209475187:

lunedì dalle 16.00 alle 19.00 (su appuntamento)

martedì dalle 10.00 alle 13.00 (su appuntamento)

mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 (su appuntamento)

giovedì dalle 10.00 alle 13.00 (su appuntamento)

Ambulatorio di Via Fontana 60 di Noventa Vicentina – Tel. 3209475187:

venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (su appuntamento)

Si ricorda all’utenza che la scelta del medico viene fatta esclusivamente attraverso il fascicolo sanitario regionale (https://sanitakmzerofascicolo.it/) con carta d’identità elettronica o spid. Si fa presente inoltre che la disponibilità del medico dott. Lorenzo Cenci avverrà a partire dal 1° dicembre. Entrando nel fascicolo regionale l’utenza potrà comunque verificare la disponibilità degli altri medici di base operativi nel territorio.