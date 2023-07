NOVENTA – Gattino finisce in uno scarico pluviale, recuperato

Nella mattina di ieri una famiglia residente in via Pavarazzi, a Noventa Vicentina, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per individuare un gattino finito all’interno di uno scarico pluviale.

I pompieri, dopo aver ascoltato il miagolio del micio provenire da sotto terra, hanno individuato uno scarico vicino l’attigua autostrada dove il gattino si era infilato.

Un vigile del fuoco si è calato all’interno del pozzetto riuscendo a individuare il piccolo felino molto diffidente, che è stato poi recuperato con alcuni stratagemmi.

Il micetto è stato affidato ad un’infermiera veterinaria di un vicino centro medico per animali.