Camion si rovescia sulla Superstrada Pedemontana vicentina: autista ferito

BREGANZE, CAMION SI ROVESCIA LUNGO LA SPV: FERITO L’AUTISTA

Dalle 11:10, di mercoledì 21 febbraio, i vigili del fuoco stanno operando lungo la superstrada Pedemontana Veneta, tra gli svincoli di Marostica e Breganze in direzione Ovest al km 41,100 per un autoarticolato finito rovesciato contro il guardrail: lievemente ferito il conducente. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due automezzi, hanno messo in sicurezza l’autoarticolato finito con la cabina di guida in mezzo al guardrail, mentre l’autista venuto fuori autonomamente è stata assistito sul posto dal personale sanitario del Suem. Le cause del sinistro del camion, cassonato che trasportava del materiale inerte, potrebbero essere riconducibili allo scoppio di uno pneumatico, sono al vaglio della polstrada. Il personale ausiliario della SPV con la polizia stradale hanno provveduto a incanalare in traffico su una corsia, nell’attesa del recupero del mezzo. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.