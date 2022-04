NOVENTA – Arriva la nuova copertura per il Tennis in via Broli

“Un plauso al Tennis Club di Noventa Vicentina per l’importante investimento di miglioria dell’impianto sportivo in via Broli, con la copertura del secondo campo di gioco”. A dichiararlo è il sindaco Mattia Veronese. Si tratta di una copertura fissa realizzata con pali di acciaio ricoperto da telo in PVC con possibilità di aperture laterali scorrevoli a pannelli. L’interno è dotato di impianto di illuminazione al LED e impianto di riscaldamento. Questa struttura permetterà di soddisfare le sempre più numerose richieste di ore di gioco che interessano sia la scuola tennis sia le attività dei soci, ed in generale le esigenze del club che, negli ultimi anni, ha visto aumentare in modo considerevole le frequentazioni, anche da altri paesi. I lavori sono stati eseguiti con supervisione ed autorizzazioni da parte dell’Ufficio Tecnico comunale ed eseguiti da una ditta specializzata nel settore. Il costo complessivo è di circa 100.000 euro interamente sostenuto dalla ADS Tennis Club, in parte con fondi propri ed in parte con mutui agevolati ottenuti dal Credito Sportivo e dalla BCC di Pojana Maggiore.

“Recentemente – aggiunge Veronese – l’Amministrazione Comunale ha rinnovato con il Tennis Club la convenzione per la gestione degli impianti sportivi che comprendono tre campi di gioco (di cui due coperti), spogliatoi e area verde di pertinenza. Complimenti per questa realtà associativa, che oltre a promuovere lo sport con una particolare attenzione al settore giovanile, gestisce in modo encomiabile la sede e tutti gli ambienti destinati, approntando importanti lavori di valorizzazione e miglioria. Un ringraziamento particolare al Presidente Federico Splendore, al gruppo direttivo e a tutti i volontari per l’impegno profuso.

(in allegato alcune foto e un breve video di presentazione della nuova struttura)