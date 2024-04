NORDEST – Stretta su sagre e feste locali della Finanza: scoperti 11 lavoratori in nero

Nel fine settimana, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone hanno intensificato i controlli durante quattro manifestazioni locali, scoprendo 11 lavoratori non regolarmente assunti e verbalizzando 30 mancate certificazioni di corrispettivi.

Le quattro manifestazioni, tra cui la “Festa di Primavera” a Fontanafredda e a Prata di Pordenone, la sagra “Viva la Puglia” a Pordenone e il festival “Tempo al Tempo” a San Vito al Tagliamento, hanno attirato migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione e oltre, concentrandosi sulla floricoltura, l’orticoltura e l’enogastronomia.

Per garantire il rispetto delle norme fiscali da parte dei commercianti e contrastare il lavoro sommerso e la commercializzazione di prodotti non conformi alle normative di sicurezza, il Comando Provinciale di Pordenone ha organizzato un dispositivo di controllo integrato, coinvolgendo Militari del Gruppo di Pordenone e delle Tenenze di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Durante le quattro manifestazioni, sono stati scoperti 11 lavoratori non regolarmente assunti, sorpresi a lavorare presso i banchi delle aziende espositrici, e sono state riscontrate 30 violazioni dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Per una delle aziende coinvolte è stata proposta la sospensione dell’attività al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, in quanto ha impiegato personale non regolare in misura superiore al 10% degli occupati regolari.

Dall’inizio dell’anno, le Fiamme Gialle hanno individuato 120 lavoratori non regolarmente assunti e 2 irregolari, sanzionando 54 datori di lavoro, di cui 35 sono stati proposti per la sospensione dell’attività.