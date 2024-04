NORD EST – Va a rinnovare la carta d’identità e viene arrestato

Un individuo di origine pugliese, ma residente a Bressanone da diversi anni, è stato arrestato ieri dai militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, in ottemperanza a un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bolzano.

L’uomo, soggetto a un provvedimento di ricerca per l’esecuzione di una pena detentiva, è stato individuato dai Finanzieri nei pressi degli uffici comunali, dove sosteneva di essere recatosi per il rinnovo della propria carta d’identità.

È stato riconosciuto da un militare che in passato aveva condotto un’indagine su di lui per frode fiscale, associata all’emissione di numerose fatture false che avevano portato le Fiamme Gialle brissinesi a denunciarlo alla Procura della Repubblica locale.

Questa non è la sola vicenda giudiziaria a coinvolgerlo; già nel 2003, l’uomo era stato denunciato per aver lasciato un hotel senza pagare il conto. Nel 2008, è stato accusato di reati di bancarotta, per i quali ha patteggiato la pena.

Inoltre, ha commesso diverse truffe ai danni di privati e imprenditori, il che ha portato alla somma delle condanne e, di conseguenza, al suo arresto. Ha truffato piccoli commercianti per ottenere merce a credito mai pagata, ha fatto rifornimento in distributori stradali self-service senza pagare e ha emesso assegni a vuoto, falsificato bonifici bancari e commesso furti.

In diverse occasioni si è anche spacciato per un finanziere per ottenere la fiducia delle vittime o per evitare di pagare il biglietto del treno.

Da un certo periodo, l’uomo aveva evitato di farsi trovare, probabilmente trasferendosi all’estero per sfuggire ai creditori, lasciando in sospeso numerosi debiti con imprenditori e commercianti altoatesini, oltre a una lunga lista di condanne da scontare, pari a sette anni e mezzo di reclusione.

Dopo le procedure di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano.