NORD EST – Ok a rigassificatore in Venezia Giulia

Si apre una concreta possibilità per la realizzazione di un terminale GNL nell’Alto Adriatico, dopo quello di Rovigo. Dovrebbe essere creato, anche se i tempi sono lunghi, nel Golfo di Trieste. Si tratterebbe di un impianto off-shore. Il governatore Fedriga – secondo quanto riporta il Gazzettino – ha dichiarato: “I rigassificatori off shore, perché sono distanti, più sicuri, hanno bassissimo impatto ambientale e paesaggistico, a differenza di quelli che si trovano a terra, come si ipotizzava a Trieste, dove in realtà c’era anche un grave impatto economico perché bloccava l’attività portale navale”. A bloccare il vecchio rigassificatore, che doveva però essere ancorato alla banchina del porto, fu la giunta PD Serracchiani