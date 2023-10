NORDEST – Van con migranti a bordo si schianta: 10 bambini e 4 adulti feriti

Ansa – Un van che trasportava clandestinamente migranti, guidato una un passeur si è schiantato a Trieste. Il bilancio è di 10 bambini portati all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste e quattroo adulti tra le quali le mamme dei piccoli, che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell’ ospedale di Cattinara.



Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi.

Si tratta di migranti che viaggiavano in un furgone guidato da un passeur che non si è fermato all’alt della polizia. Ne sarebbe nato un inseguimento al termine del quale il furgone si è schiantato contro il guard-rail. E’ accaduto la notte scorsa a Rabuiese, nei pressi del confine con la Slovenia. Sul furgone, secondo quanto si è appreso, viaggiavano complessivamente 21 persone. Di questi, dieci bambini sono stati portati all’ospedale pediatrico e quattro adulti – genitori dei bambini – a Cattinara. Tutti hanno riportato lievi ferite e contusioni e sarebbero stati dimessi in mattinata. Le altre persone non hanno avuto problemi e sono state prese in carico dalla Polizia. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Muggia, al termine di un inseguimento cominciato poco prima perché il furgone, intercettato dalla Polizia, non si era fermato all’alt. Sul posto sono intervenuti, ovviamente, anche operatori del 118 con ambulanze e vigili del fuoco.