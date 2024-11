“Non ho l’età”, domenica ritorna il mercato dell’antiquariato e del collezionismo

Domenica 10 novembre a Vicenza si rinnova l’atteso appuntamento con il mercato dell’antiquariato, vintage e collezionismo, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato in una piacevole passeggiata lungo viale Roma e dentro le mura.Viene confermato il percorso che si snoda da piazza dei Signori, passando da contra’ Garibaldi, passando per piazza Duomo, piazza Castello, fino a piazzale De Gasperi e verso la stazione. Per l’occasione il tratto di viale Roma, dall’incrocio con il piazzale della Stazione fino a quello con viale Verdi, sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 19.In questa edizione d’autunno gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, arriveranno da tutta Italia con tanti pezzi da collezione interessanti.Durante la giornata di domenica 10 novembre in viale Roma, il pubblico troverà anche un’area ristoro, con la tradizionale frittella, e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.“La Bancarella dei bambini” tornerà alle 10 per divertirsi scambiando libri, giocattoli, figurine e quanto si avrà voglia di barattare. La “Bancarella” è rivolta a giovani dai 6 ai 12 anni, per partecipare serve la prenotazione (0444226400 – museo@diocesi.vicenza.it). L’attività è gratuita. A conclusione, verrà lasciata ad ogni bambino la merenda offerta dalla Centrale del Latte di Vicenza.In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.Per informazioni: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Mercato-dell-antiquariato-Non-ho-l-eta