Il sindaco ha scelto: Galla presidente della Bertoliana e Guzzo amministratore unico di Amcps

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha effettuato le nomine per il rinnovo delle cariche per il consiglio di amministrazione dell’istituzione pubblica Biblioteca civica Bertoliana, per il ruolo di amministratore unico di Valore Città AMCPS s.r.l. e per quello di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Nello specifico, per il consiglio di amministrazione della Biblioteca Civica Bertoliana è stato designato come presidente Alberto Galla, bisnipote di Giovanni Galla che nel 1880 fondò l’omonima libreria vicentina oggi proprietà del Gruppo Libraccio. Dal 2012 al 2017 è stato presidente dell’Associazione Librai Italiani e, dal 1995 al 2002 è stato presidente della Biblioteca Internazionale La Vigna/Centro di cultura e civiltà contadina. Nel consiglio siederanno anche l’architetto Alessandra Lanaro, libera professionista ed esperta in progettazione d’interni, di setting fotografici e di coordinamento della comunicazione visiva con particolare attenzione al settore della grafica, del branding e dei social. Con lei anche l’avvocato Giuseppe Lupi, socio di uno studio associato di consulenza in ambito legale e commerciale.È invece stato nominato amministratore unico di Valore Città AMCPS s.r.l., Angelo Guzzo, già presidente del consiglio di amministrazione di Acque Vicentine dal 2010 al 2017 e di Viacqua S.p.A. dal 2018 al giugno del 2021.

Sarà la commercialista e revisore contabile Carla Favero a ricoprire il ruolo di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. La vicentina Favero dopo aver conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’università degli studi di Parma ed essere iscritta nell’albo dei dottori commercialisti è, oggi, curatrice fallimentare, commissario giudiziale e commissario liquidatore di fallimenti, liquidazioni giudiziali, concordati preventivi liquidatori e C.T.U. in materia di contabilità, valutazioni d’aziende e controversie bancarie presso il Tribunale di Vicenza.«Auguro ad Alberto Galla, Alessandra Lanaro, Giuseppe Lupi, Angelo Guzzo e Carla Favero un buon lavoro – commenta il sindaco Giacomo Possamai – sicuro che sapranno mettere al servizio della città tutta la loro professionalità e le esperienze maturate nei rispettivi ambiti di competenza. Un sincero ringraziamento va infine, a Chiara Visentin, Ilaria Folletto, Marco Lorenzi, Carlo Rigon e a Luca Poncato che fino ad oggi hanno ricoperto questi incarichi».