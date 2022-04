Nasce il Cammino dei Sette Vulcani: Durlo di Crespadoro una delle tappe del percorso

L’Alta Valle del Chiampo con Durlo di Crespadoro diventa una tappa fondamentale del nuovo percorso a piedi “Cammino dei Sette Vulcani”. Il percorso è stata presentato alla cittadinanza di Crespadoro la scorso domenica, davanti a un attento pubblico. Il Cammino nasce nel 2020, dall’idea e dalla buona volontà dell’Associazione Vestenastock APS, formatasi di recente. “In questo periodo di chiusure forzate e limitazioni agli spostamenti, alcuni nostri soci ne hanno approfittato per rivolgere lo sguardo alle zone attorno a noi, alle nostre valli, ai nostri sentieri molto spesso trascurati e dimenticati – raccontano i fondatori – da sempre appassionati di montagne e cammini, l’occasione dataci dall’attuale situazione ci ha fatto esplorare e scandagliare per bene la Val d’Alpone e i suoi confini con l’Alta Val Chiampo e la sinistra idrografica dell’Alta Val d’Illasi”. Un itinerario geologicamente affascinante, ai piedi di vulcani spenti che dominano le valli: i monti Calvarina, Madarosa, Guarda, Purga di Bolca, Purga di Durlo, Belloca e, a chiusura del bellissimo anello, i basalti colonnari in centro al Paese di San Giovanni Ilarione. In buona parte l’itinerario si trova all’interno del bellissimo Parco Naturale della Lessinia, interessandone la parte orientale, meno nota ma altrettanto affascinante.

Grazie anche ai moderni tracciamenti con GPS, è nato un itinerario stupendo, che si dipana sostanzialmente su strade secondarie, mulattiere e sentieri. Sentieri che furono teatro di eccidi, nel mondo dei pesci fossili, tra le sculture religiose e le colonne dedicate alla natività, scolpite dal 1600. “Siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto – commenta il sindaco di Crespadoro Elisa Maria Ferrari – che collega le Province di Verona e Vicenza grazie a un modello di valorizzazione, promozione e sostegno del territorio che noi in primis, come amministrazione, ci teniamo a supportare. Sono percorsi magnifici, adatti a tutti e ricchi di riferimenti culturali importanti”. Tutti i dettagli delle tappe e del percorso sono visibili e scaricabili su: www.camminodeisettevulcani.it

Un momento dell’incontro di presentazione a Crespadoro









LE TAPPE

Il Cammino si svolge in sei tappe con un percorso ad anello, che parte e termina a San Giovanni Ilarione, paese posto al centro della Valle d’Alpone. Si addentra lungo tutta la valle, interessando anche le Valli del Chiampo e d’Illasi. Le tappe giungono sempre in paesi abitati dove è possibile trovare posto per dormire e locali/negozi per mangiare o approvvigionarsi di cibo e acqua. La distanza da qualsiasi centro abitato non è mai superiore ad un’ora e mezza/due, quindi, per qualsiasi sopravvenuta necessità, è sempre possibile interrompere l’itinerario senza il rischio di trovarsi sperduti o lontani da vie di comunicazione.