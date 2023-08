Moto contro autocarro: 52enne ricoverato in gravi condizioni

Un uomo di 52 anni residente a Carrè, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Santorso a seguito di un incidente che si è verificato, poco dopo le 21.30 di ieri sera a Chiuppano. Il 52enne, alla guida di un motociclo Yamaha, stava percorrendo Via Alberi, quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in contatto con un autocarro Fiat Iveco, che procedeva nella stessa direzione, condotto da un 30enne residente a Chiuppano. Nell’urto, il motociclista ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra, che hanno reso necessario il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale di Santorso.

Sul posto, per i rilievi e la regolazione del traffico, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino.