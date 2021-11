Morte di Michele Merlo: fascicolo spostato a Vicenza

E’ stato spostato per competenza alla Procura di Vicenza il fascicolo d’indagine relativo al decesso di Michele Merlo, 28enne ex partecipante ad Amici di Maria De Filippi. La decisione dopo gli accertamenti del NAS in merito agli eventi che portarono alla sua morte. La causa del decesso fu una ischemia provocata da una leucemia fulminante non diagnosticata. Pare che il giovane avesse chiesto degli accertamenti per alcuni sintomi già a maggio prima di andare a bologna e questo solleverebbe la posizione dei sanitari emiliani.

Merlo si era presentato al Pronto soccorso di Vergato, a Bologna, lo scorso 2 giugno, ma era stato poi dimesso. La sera dopo è stato portato in ambulanza all’ospedale e morì il 6 giugno. Precedentemente si era fatto visitare da un medico di Rosà. Da qui lo spostamento alla Procura di Vicenza per competenza.