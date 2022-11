MORTE DI DAVIDE REBELLIN – IL SINDACO DI LONIGO: “SIAMO SCONVOLTI, DOVEVAMO INCONTRARLO OGGI PER ORGANIZZARE LA FESTA DI FINE CARRIERA”

Le parole del sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello dopo aver appreso la notizia della morte del campione Davide Rebellin, travolto poco prima di mezzogiorno da un camion a Montebello (leggi la notizia).

L’assessore allo Sport, Andrea Castiello: “Un giorno triste per la nostra città per lo sport e per la frazione di Madonna, dove era residente. Ricordo ancora le scritte sulle case di Lonigo che lo inneggiavano. Ha portato il nome di Lonigo in tutto il mondo. Era un grande campione che ha dato tanto allo sport, sempre in punta dei piedi, alla Veneta, con tanto sudore e tanta passione. La famiglia è conosciutissima e stimata a Madonna e a Lonigo. Confermo le parole del sindaco, dovevamo incontrarci proprio oggi con lui per organizzare la festa di fine carriera. Volevamo organizzarlo per l’anno prossimo con lui, le associazioni sportive del territorio (Unione ciclistica Lonigo e l’Unione ciclistica Madonna). Una biciclettata tutti assieme rivolta ai ragazzi e ai bambini e un momento conviviale”.