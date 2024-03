Firmato a Lonigo un accordo per la realizzazione di un nuovo “centro diurno” per l’Alzheimer

A Lonigo nasce una nuova struttura per i malati di Alzheimer nella prima fase della malattia: ieri è stato infatti firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Lonigo, Villa Serena e Fondazione Miotti per la sua realizzazione. Un “centro diurno”, per accogliere coloro che si trovano nella fase intermedia della malattia: una fase molto delicata che mancava all’appello nel territorio di Lonigo.

Sono già attivi infatti il Centro Sollievo per i malati in fase iniziale e, all’interno della casa di riposo Villa Serena, il reparto per i malati residenziali in fase acuta. “Quello che mancava – spiega il sindaco Pierluigi Giacomello – era un servizio di accoglienza per la fase intermedia della malattia e grazie alla

Fondazione Miotti e a Villa Serena abbiamo realizzato anche questo progetto. Un luogo in cui sarà possibile accompagnare il malato al mattino e farlo vivere un’intera giornata all’interno della struttura protetta e preparata proprio per accoglierlo, e per poterlo riportare a casa alla sera.

La nuova struttura sarà realizzata all’interno del parco di Villa Serena, e sarà contigua alla struttura già esistente in modo da usare al meglio tutti gli spazi. Il protocollo d’intesa è stato firmato stamattina dal sindaco Pierluigi Giacomello, dal presidente di Villa Serena Valter Rebesan e dal presidente dalla Fondazione Miotti Gastone Faietti, alla presenza anche del direttore di Nevio Slaviero, delle consigliere Alessia Soattin e Gloria Zanuso di Villa Serena, del vice Presidente Giuliano Benetazzo e del Consigliere Maurizio Menti della Fondazione Miotti. Le tre parti si impegnano ognuna per proprie responsabilità e competenze a realizzare concretamente questo servizio: “Un progetto che diventa realtà grazie alla partnership imprescindibile con la Fondazione Miotti – spiega Giacomello – che sosterrà dal punto di vista finanziario la costruzione del nuovo centro diurno, uno stabile di circa 300 metri quadri per un impegno stimato di poco inferiore a un milione di euro, mentre Villa Serena metterà a disposizione non solo la location, ma si prenderà cura del progetto dal punto di vista gestionale. Il Comune, da

parte sua, oltre che essere promotore della iniziativa con Villa Serena, contribuirà economicamente per la fase di avvio del servizio, e porterà avanti tutte le attività necessarie con la ULSS8 e con la Regione per far inserire la struttura nel sistema sanitario regionale. “Oggi firmiamo questo protocollo – continua Giacomello – che vuole essere la spinta fattiva del progetto, che ognuno dei tre enti ha già deliberato nelle proprie sedi, nel contempo manderemo una lettera ufficiale all’Ulss8 per far inserire quest’opera importantissima nella programmazione e nei piani di zona dell’ente sanitario locale. La struttura non sarà infatti una struttura privata ma, anche se realizzata con fonti privati, sarà a pieno titolo inserita nelle strutture socio sanitarie regionali del territorio”.

Valter Rebesan, presidente di Villa Serena: “Questo è un progetto unico per il territorio. Noi seguiamo da sempre le esigenze di tante famiglie che hanno bisogno di aiuto nell’accudimento e questa nuova struttura è un sostegno che riteniamo doveroso dare. Villa Serena si è sempre fatta carico di persone che hanno bisogno e questo sarà un modo ulteriore di accudire e aiutare ancora, anche al di fuori della famiglia per creare per loro momenti di dialogo e momenti di vita di comunità.

Nel contempo, ieri è stato anche presentato un nuovo mezzo Fiat Doblò per il trasporto sociale comunale, acquistato grazie ad un investimento del Comune e di un importante contributo offerto dalla Fondazione Miotti. ll nuovo mezzo attrezzato per disabili è stato consegnato dal Sindaco Pierluigi Giacomello al presidente della associazione Auser-Circolo di Lonigo Giampaolo Rosa, ed entra nella

dotazione dell’Auser per i servizi di trasporto sociale e scolastico.