Vaccinazione antinfluenzale in oltre 40 farmacie vicentine

Sono oltre 40 le farmacie vicentine che hanno già aderito alla possibilità, d’intesa con la Regione del Veneto, di offrire alla popolazione il servizio di somministrazione del vaccino antinfluenzale, affiancando così l’ULSS 8 Berica e l’ULSS 7 Pedemontana e i Medici di Medicina Generale in questa fondamentale campagna di prevenzione.

La vaccinazione è gratuita, anche in farmacia, per tutti gli over 60 anni, per le donne in gravidanza e nel periodo “post partum” anni e per i soggetti maggiorenni con patologie che aumentano i rischi di complicanze in caso di infezione, nonché i familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, oltre ai donatori di sangue e a quanti svolgono professioni di pubblico interesse o lavorano a contatto con gli animali.

«Anche quest’anno le farmacie sono pronte a offrire il proprio contributo alla campagna – commenta la dott.ssa Daniela Giovanetti, Presidente di Federfarma Vicenza -, rendendo più semplice per i cittadini accedere alla vaccinazione grazie alla presenza capillare sul territorio. Soprattutto per le persone anziane, che poi sono anche i soggetti a rischio, questo è sicuramente un valore aggiunto. Allo stesso tempo, però, la possibilità di vaccinarsi in farmacia può essere di incentivo anche per le altre fasce di popolazione, per i quali la vaccinazione è a pagamento, che prima dovevano acquistare in farmacia il vaccino, conservarlo in frigo e organizzarsi per la somministrazione in un secondo momento: così invece possono acquistarlo e contestualmente ricevere la somministrazione. Anche questo può aiutare ad innalzare il livello di copertura complessiva nella popolazione, riducendo la circolazione del virus».

Le farmacie aderenti stanno già raccogliendo le prenotazioni. Va ricordato inoltre che la maggior parte delle farmacie nelle quali è possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale propone anche la vaccinazione anti-Covid: quest’ultima è gratuita per tutti e può essere svolta in farmacia per tutti gli over 18, con priorità per i soggetti considerati a rischio.