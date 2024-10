Cos’è la sindrome di Cockett, che colpisce soprattutto donne giovani e magre?

La sindrome di Cockett, una malattia rara, ha catturato l’attenzione del grande pubblico dopo che Alexandra Rosenfeld, ex Miss Francia, ha rivelato di esserne affetta, in seguito a un ricovero d’urgenza nel luglio 2024. Descritta per la prima volta nel 1957 dal dottor Cockett, la condizione si riscontra più frequentemente nelle donne sottopeso, specialmente tra i 30 e i 50 anni.

Che cos’è la sindrome di Cockett?

Come spiegato dall’Accademia Nazionale di Medicina, la sindrome di Cockett è un’anomalia anatomica in cui l’arteria iliaca destra comprime la vena iliaca sinistra. Questa compressione può ridurre o bloccare il flusso sanguigno nella vena, portando a un accumulo di sangue e aumentando il rischio di trombosi venosa profonda, specialmente nella gamba sinistra. Tuttavia, se diagnosticata e trattata tempestivamente, le persone affette possono condurre una vita normale, inclusa la possibilità di affrontare una gravidanza.

Perché le donne giovani e magre sono più a rischio?

Oltre all’anomalia anatomica, la magrezza è un fattore che favorisce la compressione, poiché la ridotta quantità di tessuto adiposo rende meno efficace l’ammortizzazione della pressione esercitata dall’arteria iliaca destra sulla vena iliaca sinistra. Secondo il sito Elsan, le donne in età fertile sono particolarmente vulnerabili a causa degli effetti degli ormoni sulla parete vascolare. Inoltre, la gravidanza può peggiorare la compressione, aumentando il volume sanguigno e provocando cambiamenti anatomici. Anche l’uso di contraccettivi orali o terapie ormonali aumenta il rischio di coaguli di sangue.

Fattori aggiuntivi, come traumi o interventi chirurgici nella zona pelvica, possono alterare l’anatomia vascolare. Uno stile di vita sedentario o lunghi periodi di immobilizzazione, come nel caso di un gesso, sono altri elementi che possono contribuire al rischio.

Sintomi a cui prestare attenzione

In alcuni casi, la sindrome di Cockett può essere asintomatica, ma spesso si manifesta con gonfiore alla gamba sinistra, accompagnato da sensazioni di pesantezza o tensione. Chi ne soffre può avvertire disagio alla gamba sinistra, soprattutto in posizione seduta o eretta per periodi prolungati. La gamba colpita può anche cambiare colore, diventando violacea o rossastra.

Se si notano questi sintomi, è consigliabile consultare un angiologo. La diagnosi viene effettuata tramite ecografia e imaging, come indicato dall’Accademia Nazionale di Medicina. Il trattamento può includere l’uso di anticoagulanti, mentre nei casi più gravi può essere necessario l’inserimento di uno stent nella vena iliaca sinistra per proteggere dai rischi di flebite, edema cronico e varici. Uno studio tunisino del 2024, pubblicato su ScienceDirect, evidenzia l’efficacia di questo intervento per alleviare i sintomi e prevenire complicazioni.