MONTECHIO – Torna la statua del leone sulla rotatoria di viale Europa

Il leone di San Marco torna a vegliare sulla rotatoria di viale Europa. Alle 11.30 di domenica 17 dicembre l’amministrazione comunale inaugurerà, in una cerimonia pubblica, la nuova statua del leone marciano, posta al centro della rotonda per sostituire il precedente manufatto, andato distrutto a settembre in un incidente stradale. La scultura realizzata in pietra di Vicenza è stata posizionata ieri pomeriggio, giovedì 14 dicembre. «A poco più di tre mesi dall’incidente automobilistico, la cui “vittima” era stata il leone di San Marco – dichiara il sindaco Gianfranco Trapula – arriva ora una nuova statua realizzata a tempo di record dall’azienda Peotta Bruno & Geom. Luigi Srl e dallo scultore Alberto Negrin. Abbiamo cercato di anticipare il più possibile i tempi necessari per ottenere il totale risarcimento dei danni dall’assicurazione del conducente del furgone. Sarà un regalo di Natale per la città: sia in occasione dell’inaugurazione del primo manufatto nel 2019, che in seguito al sinistro avvenuto lo scorso settembre, i montecchiani si sono sempre dimostrati particolarmente legati a questo simbolo che rappresenta la storia e le tradizioni del nostro territorio». Alla cerimonia del taglio del nastro sono invitati tutti i cittadini.