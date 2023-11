Montagne del Veneto imbiancate dalla neve

L’inverno ha fatto la sua comparsa sulle montagne del Veneto, dove la neve è apparsa alle quote più elevate.

Neve sta cadendo su tutte le zone sciistiche delle Dolomiti, anche se al momento l’accumulo è piuttosto modesto, con solo alcuni centimetri. Dalle piste di Cortina d’Ampezzo a quelle di Falcade, il paesaggio si è coperto di bianco, anticipando la stagione invernale che verrà.

Alcuni fiocchi di neve sono stati osservati anche a quote più basse sulle Prealpi, come sul Monte Verena, l’Altopiano dei Sette Comuni a quota duemila metri. Tuttavia, a quote più basse nei centri abitati, si è registrata solo pioggia o pioggia mista a neve, come ad Asiago, Alleghe e Cortina.

Secondo le previsioni del centro meteo dell’Arpav di Arabba, le precipitazioni si diraderanno e si attendono schiarite. Tuttavia, nuove nevicate sono previste tra il fine settimana e lunedì. Per sperimentare un inverno completo, dovremo pazientare ancora un po’.