MONDO – Nuova Delhi soffoca: picco di caldo di 50°. Ondata di calore nel Sud Est asiatico

L’India soffoca sotto un caldo incessante, che colpisce duramente soprattutto la capitale. Martedì, due stazioni periferiche di Nuova Delhi, Narela e Mungeshpur, hanno registrato una temperatura record di 49,9°C, come annunciato dall’Ufficio meteorologico indiano. La situazione non è destinata a migliorare, con temperature simili previste anche per mercoledì.

Le autorità di Nuova Delhi hanno avvertito del rischio di scarsità d’acqua mentre i residenti soffrono per il caldo. In alcune aree si sono già verificati tagli alla fornitura. Il ministro dell’Acqua, Atishi Marlena, ha invocato la “responsabilità collettiva” dei cittadini per evitare sprechi d’acqua, ha riportato mercoledì il Times of India. Marlena ha annunciato “una serie di misure, tra cui la riduzione della fornitura d’acqua da due a una volta al giorno in molte regioni”.

“L’acqua così risparmiata sarà razionata e distribuita nelle zone che soffrono di carenza idrica, dove la fornitura dura solo 15-20 minuti al giorno”, ha aggiunto.

Le temperature torride sono comuni in India durante l’estate, ma i ricercatori affermano che il cambiamento climatico sta causando ondate di caldo più lunghe, frequenti e intense. Nel maggio 2022, alcuni quartieri della capitale hanno registrato temperature di 49,2°C, secondo i media indiani.

Questo mentre temperature analoghe sono registrate nelle altre capitali del Sud Est Asiatico (vedi foto infografica)