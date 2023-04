Mobilità, Nicolai (CC): “ZTL: Rucco in un altro pianeta, siamo alla follia”

“La promessa dell’apertura della ZTL rappresenta l’ennesima scelta retrograda di una giunta allo sbando che non sa più cosa fare per cercare di farsi votare”, annuncia Leonardo Nicolai, consigliere comunale di Coalizione Civica.

Nicolai continua: “Rucco sembra vivere in un altro pianeta. Siamo la quinta città più inquinata d’Europa, e cosa scegliere di promettere questa giunta? Decide di stimolare ancor più il traffico privato in centro storico, rimandando indietro Vicenza di cinquant’anni. Il tutto mentre l’amministrazione si vanta gongolante di grandi successi in termini ambientali: peccato che nel frattempo stiamo letteralmente soffocando, respirando veleno e bevendo acqua inquinata da Pfas”

Nicolai chiude: “Siamo davvero alla follia. Mentre il trasporto pubblico locale è sull’orlo di un baratro per colpa di un Piano Urbano della Mobilità insufficiente e senza capo né coda, la giunta fa ciò per cui sarà ricordata: inondare la città d’auto, togliendo spazio alle persone. Corso Palladio è già oggi un’autostrada. Ci siamo sorbiti mesi di dibattito per le fioriere antiterrorismo, e oggi lanciamo le auto in Corso come nulla fosse, facendole entrare da ovunque. Uno scenario surreale. Occorre cambiare passo urgentemente.”

Leonardo Nicolai quindi avverte: “All’orizzonte poi c’è un altro enorme problema, che sono i lavori in Piazzale Alcide De Gasperi. Non solo quindi si vuole permettere di entrare le macchine da ogni accesso possibile, ma si rischia di trasformare Piazza Castello in Autostrada Castello, con le macchine che attraverseranno insieme ai bus da Contrada Mure Porta Castello a Contrà Mure Pallamaio senza possibilità di uscita.”