Migranti – Zaia: “Nessuno mi ha parlato di CPR (centri per il rimpatrio) in Veneto”

“Su un Cpr in Veneto io non ho mai parlato con nessuno.

Noi non siamo stati contattati”.

Lo ha detto stamane a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa nella sede della giunta regionale.

I numeri “confermano la preoccupazione che avevo posto a inizio estate – ha aggiunto Zaia -, che saremmo andati incontro al doppio di arrivi di migranti rispetto all’anno scorso, con tutti gli annessi e connessi”. In Veneto, ha proseguito, “abbiamo superato le 9.000 persone ospitate e la misura è colma.

Solo l’8,3% di 200mila avrà lo status di rifugiato. Almeno 150mila sono migranti economici, che non hanno titolo di richiedere alcuna protezione in Italia, perché non scappano da fame e morte. Così rischiamo di rubare letti a chi ne ha diritto”, ha concluso.