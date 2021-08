METEO VENETO – Nel weekend potrebbe tornare qualche pioggia

Evoluzione generale

In questi giorni sarà rialimentata una circolazione ciclonica, che interessa soprattutto la parte nord-orientale del continente europeo; per la nostra regione ne consegue un tempo relativamente variabile, con spazi di sereno alternati a fasi nuvolose e qualche temporanea precipitazione; dopo un modesto rialzo culminante giovedì pomeriggio, le temperature torneranno a calare.

Tempo previsto

giovedì 26. In montagna leggera variabilità, con spazi di sereno più significativi all’inizio e successiva nuvolosità irregolare; in pianura per gran parte della giornata cielo da sereno a poco nuvoloso, ma con addensamenti verso fine giornata soprattutto sulle zone centro-orientali.

Precipitazioni. Assenti per gran parte della giornata, soprattutto in pianura. Al pomeriggio probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi in montagna. In serata aumento della probabilità di precipitazioni sulle zone nord-orientali con rovesci e temporali sulle zone pianeggianti.

Temperature. Minime in diminuzione e massime in aumento, salvo locali leggere controtendenze riguardo alle minime in montagna e alle massime sulle zone nord-orientali.

Venti. In quota da nord-ovest, moderati o a tratti anche localmente tesi dal pomeriggio; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura nelle prime ore deboli di direzione variabile, nelle successive ore diurne deboli o a tratti moderati dai quadranti sud-occidentali con lievi rinforzi da sud sulla costa, di sera perlopiù moderati con discreti rinforzi orientali soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Mare. In prevalenza poco mosso, ma nelle prime ore anche quasi calmo e di sera tendente a divenire mosso.