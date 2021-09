Medico no vax ricoverato a Santorso

Il Giornale di Vicenza riporta del ricovero di un medico no vax all’ospedale di Santorso. L’uomo è il marito dell’infermiera non vaccinata e dipendente dell’Ulss 7 che tuttora sta combattendo contro il virus nel reparto di rianimazione della stessa struttura sanitaria.

L’uomo, dipendente di un ospedale in Veneto al di fuori della Ulss 7, è stato ricoverato al Santorso a causa dell’aggravarsi dei sintomi. L’uomo aveva inizialmente scelto di non vaccinarsi, ma ora è sottoposto ad ossigeno. La settimana scorsa anche sua moglie, operatrice sanitaria non vaccinata ma non ancora sospesa, era stata ricoverata al San Bassiano e ora è in rianimazione a Santorso.

In totale, sono 44 i dipendenti dell’Ulss 7 non vaccinati e ora sospesi dal servizio. Dieci di questi avrebbero scelto di vaccinarsi, ma ne restano circa 140 ancora da sospendere. Lo scoglio più duro è pero rappresentato dal personale esterno, pari a 1800 persone.