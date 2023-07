Marostica Summer Festival,  sold out per MR.RAIN

Fa tappa a Marostica il Supererori Summer Tour. In scena, giovedì 6 luglio (ore 21.30) in Piazza Castello MR.RAIN, l’autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti”, “Ipernova” e “Supereroi”. È il nuovo protagonista di Marostica Summer Festival che anche per questa data segna il tutto esaurito!

L’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy) che ha conquistando il grande pubblico e ha scalato tutte le classifiche, è ora in radio con il singolo “La fine del mondo” insieme a SANGIOVANNI. Il brano, uscito lo scorso 12 maggio è già diventato uno dei brani della colonna sonora dell’estate.

MR.RAIN, all’anagrafe Mattia Balardi, nasce a Desenzano del Garda nel 1991. Si appassiona di musica fin dalla tenera età e comincia a suonare il pianoforte e a scrivere le sue prime canzoni quando ha 18 anni, età in cui comincia ad usare anche il suo nome d’arte: MR.RAIN. Nel 2011 debutta con il mixtape Time 2 Eat e dopo due anni partecipa alle selezioni di X Factor 2013. Inizia a farsi un nome aprendo diversi concerti tra cui quelli di Emis Killa, Fedez e Salmo. L’anno dopo esce il suo primo album insieme al singolo che gli regala la notorietà: Carillon. Questo è solo il primo di una serie di grandi successi del rapper, che è seguito da altri brani celebri come Ipernova e Anche i grandi piangono.

Il festival continua con Besame (sabato 8 luglio, ingresso gratuito), Mika (12 luglio) e Biagio Antonacci (13 luglio). La nona edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il sostegno di Volksbank, Trivellato Industriali, Sidastico, Arredogroup, Emisfero-Famila, Flynet, Univer2000, Vicentinox, TargaSystem, Montegrappa, Distilleria Nardini, Porto di Mare.

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone.

Tutto il programma su: www.marosticasummerfestival.it