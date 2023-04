Maltrattamenti, lesioni e minacce all’ex convivente: arrestato

Ieri i Carabinieri della Stazione di Rosà con i colleghi della Stazione di Bassano del Grappa, hanno arrestato un 42enne residente a Mesagne (BR), in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine: l’interessato dovrà espiare una pena complessiva di 3 anni e 3 mesi di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria di 900 euro, per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e minacce, commessi nell’anno 2014 a Desenzano del Garda (BS), ai danni dell’ex convivente.

L’uomo, che fino al giorno dell’arresto si era reso irreperibile, dopo articolate indagini, nel primo

pomeriggio, è stato fermato dai militari all’uscita di uno studio notarile di Bassano del Grappa, dove

si era recato per la stipula di un atto di compravendita di un immobile. Ed è stato arrestato.