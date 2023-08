Maltempo in Veneto – Nuova allerta regionale fino a domani a mezzogiorno: Possibili temporali, grandine, raffiche di vento

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, sabato 5 luglio 2023, possibilità di rovesci e temporali, con possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) su gran parte del territorio regionale. La perturbazione sarà più persistente tra prealpi, pianura e costa.

La fase più significativa è prevista tra la serata odierna e il primo mattino di domani.

Sulla base delle previsioni meteo la criticità idrogeologica per temporali è di “Preallarme” (colore arancione) per gran parte del territorio, ad eccezione della zona Vene-A, per la quale è stato dichiarato lo stato di “Attenzione”.

L’evento sarà seguito con particolare attenzione con l’attivazione di un servizio h24 in corrispondenza della fase più intensa della perturbazione.

— Comunicazione di Luca Zaia

“Il maltempo di questa estate purtroppo continua ad imperversare in Veneto. Tra la serata e la nottata di ieri è stata nuova colpita la zona di Pieve di Soligo (TV), dove il maltempo ha provocato ancora danni. Voglio rassicurare cittadini e imprese che lo Stato di Emergenza attivo da luglio sarà esteso ai territori colpiti. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello Stato di Emergenza Nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo”.

Questa la dichiarazione del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia in merito ai forti temporali che ieri sera si sono abbattuti sulla zona della pedemontana trevigiana, in territorio di Pieve di Soligo. Le previsioni indicano per oggi l’arrivo di una nuova perturbazione per la quale sussiste lo stato di attenzione in tutto il territorio regionale.

“Le nostre strutture di Protezione Civile sono allertate perché le previsioni meteo indicano che alcune zone potrebbero essere colpite nuovamente da forti temporali dal pomeriggio di oggi fino a domattina – sottolinea ancora Zaia -. Le misure di prevenzione sono state attivate, in attesa di verificare quali saranno le evoluzioni. Esorto i cittadini a tenersi informati sulle previsioni meteo e di essere accorti in caso di fenomeni temporaleschi particolarmente seri”.