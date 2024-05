MALTEMPO – Bilancio dell’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti

Mentre le previsioni meteo vanno verso la fine dell’emergenza, l’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti tira le somme di una settimana critica, con un bilancio dei danni, la verifica dei mezzi e delle risorse e lo sguardo agli aspetti da migliorare nelle situazioni impreviste.

Ora si comincia a tirare un sospiro di sollievo: il meteo smette di preoccupare e si va verso una graduale remissione dei fenomeni che nei giorni scorsi hanno procurato disagi in una vasta area dell’Alto Vicentino. Si parla di almeno una decina di comuni che hanno assistito all’esondazione di corsi d’acqua in più punti con l’allagamento di cantine, garages e locali interrati. In tanti si sono trovati letteralmente sott’acqua auto, mobili, elettrodomestici e hanno passato giornate a spalare il fango e a trasportare in discarica beni ormai inservibili.

Gli uffici dell’Unione Montana, che ha in carico la gestione della Protezione Civile, hanno ricevuto centinaia di chiamate al giorno per più giorni e non sempre il coordinamento con Comuni, Vigili del Fuoco e Carabinieri, ugualmente raggiunti da telefonate e segnalazioni, è stato facile.

Si è trattato di un evento non usuale sia per estensione che per il periodo dell’anno in cui si è verificato. Solitamente questo tipo di situazione si verifica infatti in autunno o a fine inverno e ha un raggio di azione meno diffusa di quella verificatasi in questo maggio 2024.

I mezzi e gli uomini delle squadre comunque addestrati a queste evenienze, sono stati impegnati per molte ore, sempre vigili all’evoluzione dei fenomeni meteorologici e in osservanza alle disposizioni e agli aggiornamenti che gli organi preposti inviavano.

Oltre agli allagamenti nelle aree urbane, si sono verificati episodi franosi nelle zone collinari, fino a richiedere l’evacuazione di alcuni nuclei familiari sull’altopiano del Tretto e a Monte di Malo.

Tuttavia per i presupposti che si erano creati, è positivo che in nessun caso si sia verificato il ferimento di persone e che i danni si siano limitati alle cose.

Nella volontà di superare gli aspetti critici che inevitabilmente si evidenziano in queste situazioni, primo tra tutti la difficoltà di veicolare informazioni coordinate e omogenee, l’Unione Montana sta analizzando le diverse possibilità per offrire ai cittadini un punto di riferimento univoco e di facile consultazione per avere indicazioni utili in tempo reale.

Invita perciò a unirsi al canale Telegram https://t.me/Unionemontanapasubio da consultare comodamente sul proprio smartphone. Il canale, attivo già da qualche mese, consente di rimanere aggiornati su tutte le attività di promozione e salvaguardia del territorio dell’Unione, eventi culturali e ricreativi, sentieri e percorsi in natura, ma anche per l’appunto, su informazioni di pubblica utilità in caso di qualsiasi emergenza.