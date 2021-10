L’Ottobre Rosa di Lonigo

Il Comitato Andos Ovest Vicentino ha organizzato anche quest’anno l’iniziativa “Ottobre

Rosa”, mese della prevenzione per la salute della donna e la città di Lonigo si è fatta parte attiva della promozione e degli eventi ad esso collegati. “Come Comune siamo da sempre accanto all’Andos vita – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – gesti, iniziative ed eventi che nella loro semplicità servono per sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici problematiche del mondo femminile, legate non solo alla salute, ma anche al rispetto della persona e alla salvaguardia della più informazioni si danno, più prevenzione si può fare”. Con la preziosa collaborazione dell’associazione Strapalladio, lo scorso 26 settembre si è svolta l’abituale “Passeggiata in Rosa”, che lo scorso anno era stata annullata a causa della pandemia. “Molti sono stati i leoniceni, adulti e bambini, che hanno partecipato alla passeggiata – spiega l’assessore De Marzi – con la quale, oltre a trascorrere qualche ora nel bellissimo parco di Villa San Fermo, concesso gentilmente in uso gratuito all’Amministrazione Comunale, si è potuto fare qualcosa di bello e utile a favore delle problematiche legate al mondo femminile”. Ma non solo, per concludere il lungo “mese in rosa”, a Lonigo sono in programma altri due eventi. Domenica 24 ottobre, infatti, il Cai di Lonigo organizza la “Gita in Rosa”: un itinerario sui colli asolani con visita al borgo di Asolo. Mentre il 27 ottobre, presso la Sala Convegni del Centro socio-culturale “Mons. Caldana”, si terrà il convegno “Dalla contraccezione alla menopausa” presieduto dal dott. Paolo Lucio Tumaini, Direttore di Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Arzignano. Infine, per tutto il mese di ottobre la facciata di Palazzo Pisani rimane illuminata di rosa. “Piccoli gesti, eventi e iniziative che non ci stanchiamo di proporre e alle quali partecipiamo attivamente come Comune e come città, perché la prevenzione parte anche dalla condivisione delle informazioni” – conclude l’assessore De Marzi.