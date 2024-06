Lotta allo spaccio: 1 arresto, 2 denunce e diverse segnalazioni in Prefettura

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno intensificato l’azione di contrasto allo spaccio di droga effettuando numerosi controlli di polizia. Nei giorni scorsi, quindi, le Fiamme Gialle di Schio, con le unità cinofile di Vicenza, hanno riscontrato irregolarità a Schio e Velo d’Astico. In particolare, una pattuglia della Compagnia scledense ha arrestato – in flagranza di reato – un uomo intento a cedere droga vicino alla stazione ferroviaria di Schio. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di sequestrare oltre 45 grammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina e diverse dosi di marijuana oltre che denaro contante. Lo spacciatore, peraltro, opponendo resistenza, ha provocato una breve colluttazione con uno dei militari. Quindi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, presso il casello autostradale di Thiene – Schio, il fiuto del cane antidroga Ray ha consentito di individuare, nell’abitacolo di un’auto, alcuni grammi di marijuana e di Mdma: una volta sequestrate le sostanze, i due passeggeri sono stati segnalati alla Prefettura. L’ulteriore azione di rafforzamento ha riguardato anche una serie di controlli straordinari alle fermate degli autobus della Società Vicentina Trasporti: in tale occasione, alla fermata di Velo d’Astico, è stato rinvenuto all’interno del bus un involucro di hashish abbandonato da ignoti che, alla vista dei finanzieri, si sono dati alla fuga. Sempre nel comune di Schio, nei pressi del Parco “Castello”, è stato individuato un soggetto intento a fumare uno spinello di hashish misto tabacco e trovato in possesso diverse dosi di cocaina – contenute in flaconcini di plastica – già pronte per la vendita. Perquisita poi l’abitazione, sono state rinvenute altre12 dosi di cocaina, un involucro con dell’hashish e banconote di vario taglio. Da ultimo, in una strada adiacente l’oratorio di Santa Maria in Valle a Schio, è stato sottoposto a controllo un diciannovenne che portava con sè – all’interno di un marsupio – un mini bilancino e tre dosi di hashish, avvolte con del cellophane, per un peso complessivo di circa 41 grammi: anche in questo caso è stata inoltrata apposita segnalazione all’A.G. di Vicenza per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Gli interventi eseguiti sul territorio quindi hanno portato ad un arresto in flagranza di reato, alla denuncia di due soggetti alla Procura della Repubblica di Vicenza e a diverse segnalazioni alle Prefetture competenti in ragione della residenza dei soggetti controllati, mentre il complessivo della droga sequestrata – comprensiva di hashish, marijuana, cocaina e mdma – è di oltre 110 grammi.