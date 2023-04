Lonigo in Fiaba, la seconda edizione un successo tra fiabe e regni animati

Più di 15mila persone hanno partecipato nel weekend alla seconda, attesissima, edizione di Lonigo in Fiaba, una originale proposta firmata dall’amministrazione comunale locale con la collaborazione di FeshionEventi e di Lonigo Expo. Per tutto il weekend nel Parco Ippodromo hanno preso vita fiabe e regni animati, allestimenti incantati e aree magiche per far divertire e sognare grandi e piccini. Sabato e domenica, infatti, il Parco, con i suoi due padiglioni interamente dedicati all’evento, è stato preso d’assalto dal pubblico delle famiglie, provenienti da tutto il Veneto e non solo. “Un’invasione pacifica e colorata – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – tra i moltissimi laboratori creativi, la tradizionale caccia alle uova e i protagonisti delle fiabe più famose che hanno preso vita con i loro protagonisti”. Ma anche aree per costruire con i mattoncini colorati, l’area Giochi Antichi, l’area per baby chef e ancora quella di Mastro Geppetto, il Mercatino per le famiglie e il Cantieri dei Piccoli. “Una partecipazione che è andata oltre le nostre aspettative – commenta lo staff di FeshionEventi – con partecipanti che sono giunti anche da altre regioni. Il Parco Ippodromo si è confermato anche quest’anno location perfetta per tutte le attività proposte. Siamo già al lavoro per la terza edizione del prossimo anno”. “Ringrazio gli organizzatori dell’evento e tutto lo staff creativo – conclude il sindaco Pierluigi Giacomello – che hanno fatto vivere alle nostre famiglie un’esperienza unica nel Parco della nostra città”.