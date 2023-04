Topo Lègo torna con “Favole in Festa”, il suo terzo libro per bambini

La letteratura per l’infanzia si arricchisce di un nuovo libro tutto vicentino: è uscito infatti il terzo libero di Topo Lègo, alias Bruno Scorsone, attore teatrale che da quarant’anni porta il teatro ovunque, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, grazie alla sua “Bottega Teatrale Pappamondo”.

“Favole in Festa” è il nuovo libro del topo più amato dai bimbi vicentini: un libro che giunge dopo “Le storie senza titolo” e “Le filastrocche senza titolo”. “Quest’ultimo libro di Topo Lègo spiega l’istrionico autore-scrittore-attore – parla il linguaggio delle emozioni più profonde, racconta le paure, le fragilità e la prevedibilità delle parole. Per i bambini in particolare, una favola è fonte di sicurezza ed è per questo motivo che i piccoli spesso ci chiedono di raccontare più volte la stessa favola. Le Favole preparano a comprendere il conflitto e ci aiutano perché si collegano alla vita, ai sogni, alle ansie. Insomma, le favole aiutano i bambini a navigare la vita”. Il libro, con le illustrazioni di Giancarlo Zuffellato e il progetto grafico a cura di Annamaria Bicego, racconta alcune feste come il Natale e la Pasqua celebrandole grazie ad una favola.

“Le Favole rappresentano una forma di educazione utile a far sviluppare nel bambino quelle abilità, competenze relazionali e capacità espressive determinanti per il suo processo di crescita- conclude Scorsone – Topo Lègo vi condurrà per mano e vi farà viaggiare nel mondo della Fantasia. Salite a bordo, il libro è vostro”.

Topo Lègo è in tour per presentare “Favole in Festa”, ma non solo: ad ogni presentazione oltre al libro, i bimbi avranno la possibilità di gustarsi un reading poetico-musicale sul tema “La Danza delle Stagioni”. I prossimi appuntamenti con Topo Lègo saranno i seguenti: 15 aprile Sarego, 22 aprile Como 29 aprile Dueville, 6 maggio Crespadoro, 7 maggio Levico, 14 maggio Cittadella, 10 giugno Arzignano.