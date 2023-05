Lonigo, il Centro Sollievo compie un anno

Un compleanno di quelli belli quello festeggiato venerdì 12 maggio alle 16 presso il centro diurno socioculturale di Lonigo.Alla presenza del dott. Achille Di Falco direttore socio sanitario dell’Ulss 8 Berica, della dott.ssa Mariuccia Lorenzi direttore responsabile del distretto sociosanitario ovest dell’Ulss 8 Berica, del sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello, dell’assessore ai servizi sociali Sandra De Marzi, dell’assessore Andrea Castiello, del presidente dell’associazione AMA ovest vicentino Anna Perlotto, degli ospiti del centro sollievo con i loro familiari, dei volontari dell’associazione, del tanto pubblico si è festeggiato il primo anno di attività del “Centro sollievo 1,2,3…insieme”, uno spazio aperto d’incontro, aggregazione e benessere rivolto a chi convive nella quotidianità con l’Alzheimer e le altre demenze.

Ogni venerdì mattina dalle 9.00 alle 11.30, le persone con una malattia agli esordi, con ancora un discreto grado di autonomia, posso trascorrere una mattinata in compagnia di professionisti, volontari, e altri amici. La gestione del servizio è a cura dell’Associazione AMA (Associazione Malattia di Alzheimer) ovest vicentino OdV, con la presenza di uno psicologo, un educatore, ora anche una danzaterapeuta.

Si chiama Centro Sollievo – spiega la presidente dell’associazione AMA Anna Perlotto, perché è il beneficio di cui godono le persone partecipanti, in termini di socializzazione, cognitivi, e motori, e i familiari in termini di alcune ore libere sapendo che i loro cari sono in un luogo sicuro. Sappiamo quanto sia duro convivere con la diagnosi di demenza in famiglia. Ringraziamo il comune di Lonigo per la messa a disposizione di questo bel locale, i volontari che si sono dimostrati subito disponibili, l’ulss 8 berica per aver inserito questo centro nel suo piano annuale che finanzia il progetto sollievo.

Questo servizio va incontro alle richieste dei nostri cittadini afferma l‘assessore ai servizi sociali Sandra De Marzi, in un anno di attività il centro ha accolto più di 15 famiglie e potrebbe accoglierne altre. Questo progetto è la testimonianza dei benefici di fare rete-commenta il sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello, Comune, Ulss 8 e Associazione Malattia di Alzheimer si sono messi insieme per dare una risposta concreta ad un problema e dare un supporto a famiglie in difficoltà. Il mio grazie ai volontari che si sono messi a disposizione per questa nuova avventura e ai dipendenti comunali che hanno collaborato per la riuscita del progetto.

In chiusura il dott. Achille Di Falco ricorda che questo Centro sollievo rientra nell’ambito del Progetto regionale Sollievo avviato con DGRV n° 1873/2013 giunto alla sua nona annualità, per la quale l’Azienda Ulss beneficia di un finanziamento specifico; noi siamo distributori di risorse che affidiamo con piacere alle associazioni di volontariato con le quali lavoriamo in stretta sinergia.

La festa è stata allietata dal Coro CAI di Lonigo che ha emozionato tutti.