Logistica, Bracchi apre un nuovo polo nel Basso Vicentino

L’azienda bergamasca della logistica ‘Bracchi’ inaugurerà il 5 giugno prossimo a Lonigo un nuovo spazio di 44 mila metri quadri di superficie.

La nuova struttura punta ad estendere il perimetro di azione di Bracchi in ambito fashion e lifestyle, creando un polo della logistica per le griffe mondiali dell’abbigliamento in Veneto.

La giornata servirà per annunciare i piani di decarbonizzazione di Bracchi e si concretizzerà in una tavola rotonda sui temi delle politiche Esg nel settore della logistica, alla quale parteciperanno anche il presidente di Bracchi, Paolo Scaroni, e il il professor Fabrizio Dallari, della Liuc Università Cattaneo.

Presente all’evento anche l’amministratore delegato di Bracchi, Umberto Ferretti.

La società ha chiuso il bilancio 2023 a oltre 200 milioni di euro. ANSA VENETO