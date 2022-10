LONIGO – Arriva lo sportello di ascolto per problemi legati alle dipendenze

Arriva a Lonigo uno sportello d’ascolto gratuito per chiunque abbia bisogno di confrontarsi per problemi legati alle dipendenze. Lo sportello “Ascoltami”, nasce grazie al Comune e alla Comunità Papa Giovanni XXIII. Questo servizio, finanziato dal Comune e rivolto a giovani, adulti, genitori e insegnanti, avrà educatori ed esperti disponibili ad un confronto e un sostegno su dubbi, difficoltà, problemi legati alle dipendenze e ai primi consumi”. Il giovedì pomeriggio quindi, dalle 14 alle 18 e su appuntamento, chiunque potrà richiedere lo sportello, che si troverà presso l’edificio Barchesse, adiacente al municipio, in via Castelgiuncoli 5. “Con questa iniziativa abbiamo messo in campo una vera e propria rete sinergica tra servizi comunali e operatori del settore, per dare un supporto concreto ai nostri cittadini. Il momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ha toccato fortemente il nostro benessere, anche emotivo e psicologico – commenta De Marzi – prendiamoci cura di noi e cogliamo questa opportunità di aiuto gratuito”. Per poter attivare lo sportello basta contattare o inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero 3427478654 o scrivere alla mail ascoltami@apg23.org.