Lino Chilese, l’Arzignano e Nostro Signore

Può un signore attempato, stimato, e amante dello sport trasformarsi in pochi minuti un acceso ultras delle peggiori curve di Caracas? No, non può. Lino Chilese presidente dell’Arzignano, ha perso letteralmente la testa dopo il derby perso contro il Vicenza. Bestemmie contro l’arbitro, e tanti altri atteggiamenti che poco hanno a che fare con il ruolo che ricopre. Tanto da essere inibito per oltre un mese. Pure Moggi con Paparesta pare un dilettante a confronto leggendo il referto arbitrale. Ma la vera domanda è: perché Presidente? Almeno chieda scusa. Nostro Signore la perdonerebbe!